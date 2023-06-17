Шойгу проинспектировал производящее танки предприятие в Омской области

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Министр обороны страны посетил завод по производству танков и тяжелых огнеметных систем.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Министр обороны посетил завод по производству танков и тяжелых огнеметных систем, где министру показали сборочную линию гусеничных лент. Руководитель предприятия отметил, что за счет оптимизации производственных мощностей за последние месяцы удалось существенно увеличить объем всей выпускаемой продукции. Благодаря эффективной инженерной работе заметно повысилось качество и снизилось время производства.

Министр обороны отметил повышение защищенности бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков подчеркнул, что вместе с тяжелой техникой идут и модули комплексной защиты. Однако их установка будет происходить непосредственно в местах сосредоточения войск.

«Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним», — добавил Александр Шестаков.

Также Шойгу проинспектировал места комплексного обслуживания и ремонта бронетехники. Министру доложили, что к отправке в зону СВО подготовлено более четырех тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время бойцам отправят еще 700 единиц подобного вооружения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Ему доложили о технических и функциональных характеристиках центра.