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Рискнет ли на такой шаг Варшава?

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят полнейшее поражение, то им на смену может прийти армия Польши. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер. По его словам, разгром армии Украины — неизбежный момент.

«Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — цитирует Риттера издание Myśl Polska.

Он также указал, что если Польша на это пойдет, то полностью потеряет свою независимость. Ведь другие страны НАТО не пойдут на такие риски.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам состоявшимся на этих территориях референдумов — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают.