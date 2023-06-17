Вдова Виктора Проскурина о последних минутах его жизни: «Успела ему крикнуть»

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Народный артист России скончался в так называемой красной зоне из-за тяжелой болезни легких.

Знаменитый актер Виктор Проскурин провел свои последние дни в отделении реанимации. Он страдал тяжелой болезнью легких. Умер 30 июня 2020 года. Вдова актера — художница Ирина Хонда — рассказала о своей любви к нему в интервью журналисту и автору документального кино Елене Погребижской. Последняя в превью к материалу отметила — вдова сама написала ей, чтобы рассказать историю. Историю любви с разницей в 19 лет, сложных отношений, расставаний и встреч, посмертных скандалов.

Шутка ли, но Проскурин и Хонда познакомились на поминках актера Павла Смеяна. Актер занял понравившейся женщине место за столом, и когда она села, сообщил, что принял решение и не сомневается в серьезности собственных намерений. Возрастная пропасть влюбленных не смущала, вскоре они поженились. Прожили в браке 12 лет, незадолго до смерти развелись. Разъехались, но оставались на связи.

«В апреле он мне сказал: „Хонда, ты выйдешь за меня замуж?“ Я говорю: „Давай попробуем“. А 29 мая последний раз мы с ним разговаривали, 30-го набираю, трубку никто не поднимает», — вспоминала художница.

Попасть к артисту в больницу было невозможно. Бушевала пандемия, и во всех учреждениях была строгая пропускная система. Через врачей удалось созвониться. Болезнь Проскурина слышалась в голосе. Он, вероятно, находился в бреду, так как говорил бессвязно, бесконечно повторяя одни и те же фразы. Пытался выяснить, умер он еще или нет, просил жену узнать это у заведующего отделением реанимации.

«Он минут пять произносил одну фразу: „Хонда, спроси Евгеньевича, на каком свете я нахожусь“. Говорил как человек, у которого был инсульт. Я потом поняла, что он упоминает заведующего. Успела ему крикнуть „я тебя люблю“… И врач забрал телефон», — рассказала Хонда.

Разговор состоялся во вторник, в среду поздним вечером Проскурин скончался. А для его вдовы, пусть она уже и не была официальной женой, наступило горячее время. Журналисты стравливали ее с другими родственниками, заставляли бороться за наследство, провоцировали, приглашали на ток-шоу. Пришлось собрать вещи и съехать из столичной квартиры, в которой прошло десятилетие с мужем. Ирина Хонда вернулась в Петербург. Художница посвятила памяти Проскурина спектакль и ряд других общественных проектов.

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