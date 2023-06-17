Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В результате украинские боевики потеряли еще две американские боевые машины пехоты Bradley.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дистанционного подрыва трофейного бронетранспортера (БТР). Он был начинен взрывчаткой и направлен на позиции противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», механик-водитель примерно в 300 метрах от позиций ВСУ поставил БТР на ручной газ и направил его в их сторону, выпрыгнув после из машины. Когда бронетранспортер подъехал к противнику на максимальное расстояние, с помощью радиоуправления был произведен подрыв.

«Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонны тротила, пять авиабомб ФАБ-100. В результате этого, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери», — рассказал он.

Боец также добавил, что его группа установила свыше тысячи противотанковых и более 200 противопехотных мин на участке, где украинские боевики пытались совершить наступление. Однако и в этот раз безуспешно. Они понесли большие потери как в живой силе, так и в военной технике. ВСУ потеряли две американские боевые машины пехоты Bradley.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении не имеют успеха ни на одном из направлений. Глава государства отмечал, что боевики уже потеряли 186 танков и 418 бронемашин, и потери растут каждый день.

Страны НАТО, похоже, не ожидали такого поворота событий. Заявили о необходимости срочно нарастить поставки вооружения Украине. Так, Испания намерена передать Киеву 20 бронетранспортеров, а Польша и Германия планируют совместно обслуживать танки Leopard, которые уничтожают российские бойцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти тысяч военнослужащих армии РФ получили выплаты за истребление или захват военной техники ВСУ с начала спецоперации.