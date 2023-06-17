Захарова об угрозах Запада участникам ПМЭФ: «Обрабатывали каждую страну»

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По словам пресс-секретаря МИД РФ, это было колоссальное давление — представителей государств призывали отказаться от поездки в Петербург.

Западные страны, в особенности США, развернули целую компанию по предостережению государств от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такое заявление в интервью ТАСС сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, у Москвы есть подтверждения тому, что на гостей форума оказывалось колоссальное давление, сопровождавшееся прямыми угрозами.

«Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны», — сказала Захарова на полях форума.

Как отметила представитель МИД, каждой стране в ходе соответствующих бесед внушалась мысль, что на ПМЭФ «ехать нельзя», так как последствия могут оказаться очень серьезными. Звучали напоминания о подготовке очередного пакета санкций, намеки, что несогласные могут попасть под ограничительные меры за неправильное решение. Всех просили «хорошенько подумать, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России».

Захарова также подчеркнула, что подобные кампании проводятся Западом регулярно и не только накануне ПМЭФ. Любая сделка с Москвой на государственном уровне или заключение договора между представителями крупного бизнеса сопровождаются атаками кураторов из США, Великобритании и Евросоюза. Порой эти кураторы заранее вылетают к месту проведения переговоров, чтобы непосредственно надавить на своих жертв.

«Обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после — для того, чтобы попытаться разрушить договоренности. По всем поводам. Это и культура, и экономика, бизнес, политика, кстати говоря, медиасотрудничество тоже», — добавила Захарова.

В Северной столице проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки стабильно расширяющему списку антироссийских санкций ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок. Почти полторы сотни мероприятий были объединены главной темой 2023 года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции на речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии форума.