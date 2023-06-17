Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новом качественном составе мира

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Он указал, что страна будет развиваться по-новому.

Мир меняется и меняет свой качественный состав. Такое заявления сделал «Известиям» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии форума, глава региона отметил, что не только новые российские территории будут развиваться по-новому, но и страна в целом.

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«Мы услышали, что мир меняется, мир меняет свой качественный состав. То, о чем сказал президент. И, безусловно, самые главные слова президента — они звучат приблизительно так: «С нами в любом случае придется считаться. И это важно. Поэтому все задачи, которые президент ставит нам, они будут выполнены в сроки и качественно», — отметил Пасечник.

В День России, 12 июня, Пасечник заявил, что ЛНР в составе РФ получила новую жизнь. Он указал, что жителям Донбасса есть, с чем сравнивать. Он отметил, что Россия то государство, которое гарантирует социальную защиту граждан.

В феврале прошлого года Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В сентябре прошлого года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в регионах референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие основные темы российский лидер затронул в ходе выступления на ПМЭФ.