Невестке Валерии удалили кисту диаметром десять сантиметров: «Мне нереально повезло»

Фото: Instagram* / lianashulginaa

Лиана Шульгина и не предполагала, что на первом же приеме врач направит ее на срочную операцию.

Вот уже неделю невестка певицы Валерии Лиана Шульгина восстанавливается после операции по удалению огромной кисты. В личном блоге она поделилась историей, полной неожиданностей. Молодая мама и предположить не могла, что находится в критическом состоянии — только когда боли и общее состояние стали невыносимыми, она обратилась к врачу. И была тут же госпитализирована.

Целую неделю до операции Шульгина мучилась странными симптомами — ломота в ногах, ощущение подавленности, физическая слабость и боль. Держалась, сколько могла, но не торопилась обращаться за медицинской помощью. Устав от слез и догадок, сдала анализы и записалась на прием к специалисту. И в кабинете врача узнала о диагнозе, требующем немедленного вмешательства. Если бы еще немного потерпела, последствия были бы весьма серьезными.

Фото: Instagram* / lianashulginaa

«У моего организма такая особенность: у меня очень высокий болевой порог, и иногда я не понимаю, терпимая у меня боль или нет… В общем, дождалась анализы, пошла к врачу с ужасной слабостью в тот день…. На узи киста почти десять сантиметров! Еще и с перекрутом. Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком большом размере, и нужно срочно оперировать», — поделилась блогер.

Сейчас, по словам 25-летней Шульгиной, она чувствует себя гораздо лучше. На восстановление понадобится некоторое время, на теле появились шрамы от операции, но опасность позади — и это главное. Рядом неизменно находится муж Арсений Шульгин, поддерживает и радует свежими букетами цветов. По мнению Лианы, перепады настроения были вызваны изменениями в гормональном фоне из-за кисты, теперь эмоции удается быстро усмирить.

Фото: Instagram* / lianashulginaa

«Подкашивало больше даже не физически, а эмоционально, гормоны это жесть… После удаления кисты я неделю чувствую себя в эмоциональном плане просто супер! Даже несмотря на физическую боль», — говорит невестка Валерии.

Лиана и Арсений Шульгины поженились осенью 2020 года, через несколько месяцев они стали родителями девочки, которую назвали Селин. Звездная семья делится кадрами счастливой жизни с публикой, влюбленные не исключают, что в будущем у них будут еще дети. Молодая мама утверждает, что уже готова к пополнению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиана Шульгина прокомментировала слухи о разводе с сыном Валерии.

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