Посол РФ Антонов встретился в Вашингтоне с американской коллегой Трейси

Стороны обсудили вопросы «двусторонней повестки».

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом в Москве Линн Трейси. Об этом сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы «двусторонней повестки». Более конкретных деталей встречи нет.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что контакты Москвы и Вашингтона ведутся на сегодняшний день на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал указ о смене посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова и назначил на его место чрезвычайного и полномочного российского посла Михаила Евдокимова.