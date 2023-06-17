Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной привели под конвоем в его квартиру

Фото, видео: www.globallookpress.com / BrianAJackson; 5-tv.ru

Супругов задержали накануне сотрудники ГАИ для проверки документов и обнаружили пакетик с белым порошком. После мужчина применил насилие к инспектору.

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной — Андрея Гацунаева — привели под конвоем в его квартиру. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По нашим данным, правоохранители будут проводить обыски в его доме.

Звезда сериала «Беспринципные» вместе с супругом были задержаны накануне утром в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ для проверки документов и обнаружили пакетик с белым порошком. После этого мужчина, попытался его съесть. Видимо, из-за боязни быть привлеченным к ответственности. После и вовсе укусил правоохранителя за палец, чем только усугубил ситуацию.

Теперь в отношении Гацунаева возбуждено два уголовных дела. Первое — применение насилия в отношении сотрудника полиции, второе — незаконный оборот наркотических средств. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«Это странно»: друзья Бабушкиной сомневаются, что у актрисы могли найти наркотики

По предварительным данным, к самой актрисе у силовиков вопросов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может грозить Бабушкиной за хранение наркотиков.