Фото, видео: 5-tv.ru

На месте работают экстренные службы.

В центре Белгорода вспыхнул сильный пожар в жилом многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре. Кадрами с места делится корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«В жилом доме горит мансардный этаж. На месте работают пожарные расчеты», — сообщает корреспондент.

В это время во дворе отодвигают припаркованные машины, которые мешают проезду пожарным расчетам. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне ночью на территории склада для хранения пуха вспыхнул сильный пожар на площади две тысячи квадратных метров.