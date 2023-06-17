Байден заключил в объятия актрису Еву Лонгорию: «Ей было 17, а мне 40»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; Reuters / U.S. NETWORK POOL; 5-tv.ru

Президента США засняли во время трогательных объятий со звездой «Отчаянных домохозяек». Но рассказывая историю знакомства, он снова запутался в фактах.

Президент США Джо Байден обнимается с актрисой Евой Лонгорией на публике. Заявляет, что знает ее «очень давно». На момент знакомства звезда «Отчаянных домохозяек» была несовершеннолетней, политику, по его словам, 40. Но на деле — 50. И если бы все эти факты не собрались воедино в речи 80-летнего американского лидера, который, судя по всему, уже не так хорошо считает и путается в фактах, можно было избежать двусмысленности.

Байден лично поздравил Лонгорию с режиссерским дебютом. 15 июня она представила в Белом доме свою драму «Обжигающе горячий». Это история жизни мексиканца Ричарда Монтаньеса, начавшего карьеру уборщиком на фабрике по производству чипсов и ставшего в итоге топ-менеджером крупной компании. Фильм о целеустремленном эмигранте затронул темы социального неравенства жителей США и пресловутой американской мечты, что тронуло президента.

Произошедшее далее вызвало волну смеха среди зрителей, так как Байден решил взять слово. Начал хорошо — отдал дань уважения «мужеству» эмигрантов в Штатах, бросивших все ради жизни с чистого листа. Кончил сомнительно — сообщил, что с юных лет близок с актрисой, с ее юных лет, а потом напомнил, что он муж Джилл Байден. Она, к слову, была рядом и наблюдала смешки и чей-то выкрик «Я люблю тебя!» в адрес запутавшегося президента.

«Мы очень давно знаем друг друга. Ей было 17, а мне 40», — сказал американский лидер после объятий с Лонгорией, рассмешив журналистов.

Как отмечает New York Post, не только шуточки Байдена смутили народ. Он в очередной раз напомнил публике, что в 80 лет бывает трудно точно вспоминать события прошлого. На самом деле разница в возрасте у президента и актрисы побольше. Когда Лонгории было 17, политик уже отметил свои полвека. Верующие в здравый ум главы государства подданные надеются, что он специально скостил себе десяток лет, а не просто все перепутал. Опять.

Как ранее писал 5-tv.ru, на днях Джо Байден вознамерился проложить железную дорогу от Тихого океана до Индийского. Говорит, это его мечта.