Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Саратове

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В настоящее время с пассажирами работает представитель авиакомпании.

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил посадку в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что вынужденную посадку совершил Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines в 18:08 по московскому времени.

«С пассажирами работает представитель авиакомпании», — передает РИА Новости.

Причины не уточняются.

Согласно данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, самолет вылетел из Москвы в 16:25 по московскому времени после задержки на 45 минут. Дальнейший вылет из Саратова до места назначения запланирован на 23:40.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки.