Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Саратове
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich
В настоящее время с пассажирами работает представитель авиакомпании.
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил посадку в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Известно, что вынужденную посадку совершил Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines в 18:08 по московскому времени.
«С пассажирами работает представитель авиакомпании», — передает РИА Новости.
Причины не уточняются.
Согласно данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, самолет вылетел из Москвы в 16:25 по московскому времени после задержки на 45 минут. Дальнейший вылет из Саратова до места назначения запланирован на 23:40.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки.