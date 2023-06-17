🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны пройдут спокойно. Это благоприятное время для того, чтобы навести порядок дома и в мыслях.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июня, для большинства представителей зодиакального круга все пройдет гладко. Никаких форс-мажоров не должно быть. При этом не спешите принимать серьезные решения. Лучше обдумайте все как следует до следующей недели.

♈ Овны

Если какие-то воспоминания, которые заставляют вас чувствовать себя неловко, всплывают сегодня, то напомните себе о том, что на самом деле они не имеют никакого влияния на ваше настоящее. Они могут казаться реальными и вызывать у вас раздражение, но не позволяйте им увести вас в кроличью нору беспокойства, Овны. Ваше подсознание может подавать вам сигналы, чтобы напомнить — у вас есть полный контроль над выбором, который вы делаете сейчас. Часто большая часть кармы не предначертана, а является результатом нашего сегодняшнего выбора.

Космический совет: чтобы начать все заново, вы должны оставить позади прошлое.

♉ Тельцы

Вы загадали свое желание — Вселенная вас услышала. Уменьшите стресс, сосредоточьтесь только на необходимых действиях, делайте большие и сложные шаги прямо сейчас. Будьте нежны, двигайтесь уверенно и отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. Вы окружены поддержкой, хотя можете этого не замечать или вовсе не знать.

Космический совет: не бойтесь рисковать — идите к своей мечте!

♊ Близнецы

Не нужно беспокоиться, Близнецы, не принимайте все близко к сердцу. Сознательно выдохните этот комок в животе и решитесь воспользоваться возможностями, которые предоставляет вам жизнь сегодня. Ответы на вопросы скоро прояснятся уже совсем скоро.

Космический совет: постарайтесь оставаться в гармонии с собой.

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♋ Раки

Делайте все в комфортном для вас темпе, Раки. Позвольте себе любые чувства, Не подавляйте эмоциональность, напряженность, если они проявляются. Их нужно проработать. Поставьте сегодня на первое место свое благополучие, психическое и эмоциональное здоровье. Позвольте вашим ангелам нести ваш багаж, пока вы набираетесь сил перед новым рывком.

Космический совет: не подавляйте свои чувства, какими бы они ни были.

♌ Львы

Позвольте себе легко говорить о том, что для вас действительно важно, Львы. Найдите свой голос, который поддержит вас в вашей цели, будь вы домохозяйкой-супергероем или высококвалифицированным профессионалом. Иногда, когда мир становится шумным, нам нужно его «перекричать», чтобы нас услышали.

Космический совет: пришло время показать себя миру — хватит прятаться в тени!

♍ Девы

Некоторым Девам может казаться, что они стоят на одном месте. Дела не подвигаются, все однообразно. Но предпринимаете ли вы какие-нибудь попытки, чтобы изменить ситуацию? Пора начать действовать. Позвольте эмоциям быть вашим проводником, и они приведут вас туда, где вы должны быть. Будьте готовы приветствовать столь необходимые изменения к концу этого месяца. И да, уделите время семье. Если у вас были какие-то конфликты, пора их разрешить.

Космический совет: будьте прямолинейны в общении с близкими.

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♎ Весы

Найдите время для того, чтобы побаловать себя, Весы. Пейте свой любимый кофе или чай медленно, проведите время с друзьями в вашем месте, устройте шоппинг или перестановку дома. Вы находитесь в точке перезагрузки, так что отдайте бразды правления божественным силам, позвольте им немного поработать за вас.

Космический совет: положительный результат зависит от вашей способности сохранять оптимизм и твердость.

♏ Скорпионы

Скорпионы, постарайтесь снизить накопившийся уровень стресса. Уж слишком много дел вы взвалили на свои плечи. Вы берете на себя слишком много обязанностей, потому что думаете, что все нужно выполнять срочно. Вселенная хочет вмешаться со спойлером — драма, которая окружает вас в вашей жизни, может быть больше из-за подсознательной привычки, чем из реальных ситуаций. Сделайте глубокий вдох на несколько секунд. Затем выдохните. Замедлитель. Оглянитесь вокруг и обратите внимание на то, как много прекрасного окружает вас.

Космический совет: перестаньте жить в вечной спешке, притормозите и оглянитесь вокруг.

♐ Стрельцы

Действительно ли имеет значение, считаете ли вы себя правым или неправым? Или важнее, чтобы вы были честны с собой и действовали добросовестно? Доверяйте себе, Стрельцы, пусть ваша интуиция будет вашим проводником. Отличия — это то, что помогает вам выделиться, поэтому уважайте свои сокровенные убеждения и подсказки Вселенной.

Космический совет: будьте честны с собой — не оставайтесь там, где вам некомфортно.

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♑ Козероги

Нахождение в окружении людей не всегда означает, что вы не одиноки. Обратитесь за эмоциональной и физической поддержкой, если чувствуете в этом необходимость. Позвольте себе быть полностью увиденными и услышанными, Козероги. Оставьте свои страхи в стороне и позвольте божественным силам наполнить вашу чашу счастья прямо сейчас.

Космический совет: делайте то, что приносит вам радость.

♒ Водолеи

Вместо того чтобы зацикливаться на одной проблеме столь долго время, попробуйте напомнить себе, о том, ради чего вы проделываете свой путь. Лежачие полицейские, иными словами преграды, могут быть предупреждающим знаком, когда это необходимо. Может, стоит выбрать другой маршрут? Направьте свою энергию в оптимальное русло, Водолеи.

Космический совет: не стоит зацикливаться на одной проблеме, продолжайте идти вперед.

♊ Рыбы

Рыбы, в случае замешательства или недопонимания, возможно, лучше оставить все как есть, чем зацикливаться на мельчайших деталях. Если что-то нельзя исправить, может быть, нет смысла ходить вокруг да около и биться головой о стену? Не замыкайтесь в себе, говорите людям прямо, о чем думаете. Так и они вас поймут, и вам будет легче.

Космический совет: не бойтесь говорить людям то, что думаете.

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