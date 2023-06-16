Режиссер Виталий Манский* признан иноагентом в России
Денис Птицын 143 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Всего в реестр иностранных агентов были внесены пять человек.
Минюст внес режиссера Виталия Манского* в реестр иностранных агентов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Виталий Манский — российский и латвийский режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель. Также он является главой международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».
Также в реестр иноагентов внесены политик Лев Шлосберг, экономист Сергей Алексашенко*, журналистки Светлана Прокопьева* и Юлия Парамонова*.
* — признан иноагентом в РФ.