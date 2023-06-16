Путин на вопрос о возможности применения ядерного оружия заявил, что не хочет пугать весь мир

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В каких случаях российская сторона может пойти на крайние меры?

Россия может прибегнуть к ядерному оружию только в случае прямой угрозы государственности. В этом сомнений нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Модератор события политолог Дмитрий Саймс задал российскому лидеру вопрос касательно того, в каких случаях страна может пойти на крайние меры и как противник должен это определить.

«Господин президент (Алжира Абдельмаджид Теббун. — Прим. ред.), он (Саймс. — Прим. ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать», — ответил на это Путин.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в республике.