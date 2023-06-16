«Половина вернулась»: Путин высказался об уехавших из страны россиянах

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Может ли этот процесс как-то положительно сказываться на экономике России?

Президент России Владимир Путин не видит ничего плохого в ситуации с уехавшими из страны россиянами. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он назвал это процесс скорее позитивным, чем негативным.

«Он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал Путин, уточнив, что имеет в виду, в том числе ОАЭ, Армению, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

По его словам, люди могут жить и работать там, где считают нужным. При этом находиться в Москве, в одном из лучших городов мира, — это одно, а другое — быть там, где язык и культура разные.

«Одно дело — жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело — в отрыве от них», — отметил глава государства.

Путин добавил, что, по некоторым данным, половина уехавших россиян уже вернулись.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие основные темы российский лидер затронул в ходе выступления на ПМЭФ.