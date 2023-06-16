Муж напал на сотрудника ГАИ и укусил его: почему актриса Бабушкина оказалась в полиции

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Против Андрея Гацунаева возбуждено два уголовных дела, а к Бабушкиной у МВД вопросов нет.

Актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом Андреем Гацунаевым была задержана в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. В арендованном Maybach правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком.

В отношении супруга Бабушкиной возбуждено два уголовных дела. Первое — применение насилия в отношении сотрудника полиции, а второе — незаконный оборот наркотических средств.

Как стало известно 5-tv.ru, после обнаружения вещественного доказательства, 45-летний мужчина, вероятно, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, пытался съесть пакетик со странным веществом и сильно укусил полицейского за палец. Скорей всего, таким образом он хотел избежать наказания за хранение и перевозку запрещенных веществ, но не получилось.

По данным источника, к актрисе Бабушкиной у МВД и СК вопросов нет. Она находится в отделение с мужем.

На данный момент с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков.