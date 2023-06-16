Путин: у большинства западных чиновников нет даже высшего образования

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Российский президент объяснил, с чем связана глупость политиков коллективного Запада.

Западные чиновники отличаются своей глупостью, отсутствием культуры и низким уровнем образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«У большинства западных чиновников нет даже высшего образования, но такова специфика полит системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей с такой слабой культурной общеобразовательной», — подчеркнул он.

При этом среди крупных политических лидеров Путин назвал бывшего президента Франции Жака Ширака, умершего в 2019 году. По его словам, известный деятель обладал энциклопедическими знаниями.

«Я как-то его спросил, почему американское руководство так себя ведет? Так агрессивно, так недальновидно действует в некоторых случаях, он мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», — поделился историей Путин.

При этом президент России отметил, что страна с уважением относится ко всем партнерам и вызовам, с которыми приходится сталкиваться сегодня.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с рекордно длинной речью.