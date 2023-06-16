Генпрокуратура исключила из тарифов ЖКХ неправомерные расходы на 750 миллионов рублей

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В числе неправомерных расходов в частности двойное начисление платы.

В 2022 году из тарифов ресурсоснабжающих компаний исключены неправомерные расходы на общую сумму 750 миллионов рублей. Об этом генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал в студии «Известий» на ПМЭФ — 2023.

Так, благодаря актам прокуроров удалось избежать лишних трат в сфере ЖКХ. В числе неправомерных расходов в частности двойное начисление платы.

Помимо проблем с квитанциями, остро стоит проблема капитального ремонта. По словам Игоря Краснова, раскрывались даже случаи хищений средств фондов капремонта.

«Людей возмущают проблемы с бытовыми отходами, неблагоустроенные придомовые территории. Все необходимые меры для устранения указанных нарушений прокурорами принимаются в том числе по обращениям граждан и в соответствии с календарными планами надзорных мероприятий», — заявил генеральный прокурор.

Он призвал своих коллег обращать внимание на квитки, которые получают граждане, и сравнивать. Люди зачастую платят за ЖКХ не глядя на точные цифры. Только контроль поможет дисциплинировать управляющие компании, которые пытаются нажиться на простых гражданах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как управляющие компании наживаются на вывозе мусора.