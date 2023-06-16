В VK дали советы по развитию блога

Фото: vk.com

Комплексное, полноценное ведение блога — это работа, на которую человек добровольно нанимает сам себя.

Блог становится все более универсальным активом в жизни человека: для его развития сейчас важны не только технические знания, но и более фундаментальные инструменты. Об этом на сессии «Как бороться за внимание аудитории и продвигать социально-значимый контент о России в интернете?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

«Когда человек поступает в работу по найму, его оценивают в том числе и по блогу: чем он живет, какие у него хобби, какие интересы. Предприниматели обеспечивают себе дистрибуцию своих продуктов через блог. То есть глобальный тренд таков, что с каждым годом блог все ближе интегрируется к паспорту идентификации человека и возникает проблема из этого», — сказал он.

Уваров отметил, что зачастую представители социально-значимых категорий не успевают за новыми форматами, жанрами и инструментами.

«В этом году мы перезагрузили проект „ТопБлог“, и он сейчас представляет собой и образовательную платформу, и такой прям полноценный хаб, где человек может попасть в благоприятную среду для быстрого развития его блога. Мы даем такой джентльменский набор навыков», — поделился эксперт.

Он назвал очень важным понимание того, что комплексное, полноценное ведение блога — это работа, на которую человек добровольно нанимает сам себя.

«Развитие блога может открыть перед человеком абсолютно любой специальности огромное количество возможностей, дверей. Это доступ к различным мероприятиям, доступ к медиа проектам. Это банальная монетизация, которая может сработать при правильном подходе. Вот все эти механики подхода мы транслируем в наши образовательные программы», — отметил Уваров.

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