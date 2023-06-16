«Зеленский не еврей»: друзья Путина назвали главу Украины «позором еврейского народа»

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

По словам главы государства, его друзья не воспринимают лидера Незалежной евреем.

Президент Украины Владимир Зеленский является не евреем, а позором еврейского народа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме 16 июня.

«У меня с детства много друзей-евреев, они говорят Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — рассказал Путин.

Также он добавил, что холокост — это уничтожение шести миллионов евреев, из которых полтора миллиона были уничтожены на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захарова призвала помнить о Холокосте.