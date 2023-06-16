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Глава государства поручил правительству запустить механизм защиты прав россиян.

Президент России Владимир Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества российских бизнесменов на Западе. Об этом он заявил во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

«Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют, почему. Даже разговаривать не хотят, удивительно просто. Средневековье какое-то», — заявил Путин.

По его словам, очень рискованно, если средства зарабатываются в нашей стране, но попадают на иностранные счета.

Глава государства поручил правительству запустить механизм защиты прав россиян, владеющими компаниями через «зарубежные прослойки» и помочь перевести их бизнес в РФ. Но при этом, естественно, деловой климат в России должен быть глобально конкурентоспособным.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал вкладывать деньги в России.