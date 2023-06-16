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Президент отметил быстро меняющиеся тренды на рынке труда и необходимость успешного трудоустройства выпускников.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что речь идет об успешном трудоустройстве выпускников.

«Считаю правильным сделать, по крайней мере, две вещи: установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главное из них — это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования», — предложил президент.

Также, по мнению Путина, следует ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко оценивать меняющиеся тренды и новые запросы рынка труда.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, ушедшие из России иностранные компании освободили огромную нишу для развития отечественного бизнеса.