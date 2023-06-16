Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

По мнению главы государства, это должно коснуться отелей, которые имеют три или четыре звезды.

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента. Об этом он заявил во время своего выступленияв в ходе пленарного заседания XXVI Петербургского международного экономического форума.

По его словам, необходимо расширить такое кредитование, в особенности, отелей, которые имеют три или четыре звезды.

Глава государства также подчеркнул, что стране удалось сохранить ответственную, сбалансированную бюджетную и кредитно-денежную политику.

«В РФ наблюдаются минимальные показатели инфляции», — добавил Путин.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минэкономразвития заявили о планах улучшить прогноз по ВВП.