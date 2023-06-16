Путин заявил о росте МРОТ сразу на 18,5% к 2024 году

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По данным властей, за минувший год порядка 1,7 миллиона человек уже смогли выбраться из-за черты бедности. Тенденция будет продолжаться.

Президент России Владимир Путин сообщил о росте минимального прожиточного минимума в стране сразу на 18,5% к 2024 году. Об этом он рассказал во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, скачок произойдет к началу 2024 года. Путин подчеркнул, что индексация будет происходить опережающими темпами. За семь лет ожидается рост МРОТа вдвое.

В рамках своей речи он также отметил, что обеспечение социальной справедливости стало одним из важных направлений в деятельности государства в прошлом году.

Таким образом, за 2022 год из-за порога бедности смогли выбраться 1,7 миллиона россиян. По словам Путина, их доходы увеличились на 30%. Власти будут сохранять позитивную тенденцию и продолжать адресную поддержку малообеспеченным гражданам.

Ранее 5-tv.ru писал, что выбранная в прошлом году Россией стратегия сработала в ВВП в стране вырос на 3,3%.