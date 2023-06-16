Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота

Путин: Россия существенно обновит торговый флот в ближайшие пять лет

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В период с 2023 по 2027 год ожидается его пополнение не менее чем на 260 судов.

Глава РФ Владимир Путин заявил о планах обновить торговый флот за счет средств фонда национального благосостояния. Об этом российский президент рассказал во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу, для ее реализации привлечем средства фонда национального благосостояния», — прокомментировал глава государства.

По его словам, на судоверфях ожидается строительство до 260 судов. К 2028 году произойдут ощутимые качественные изменения в области торгового флота. Кроме того, до конца 2025 года в стране планируется удвоиться объем экспортных перевозок по маршруту Север-Юг. Ожидается, что к 2030 году данный показатель удастся утроить.

Строительство ледокольного флота также будет продолжаться, добавил Путин. Для увеличения объема перевозок по Северному морскому пути придется в экстренном режиме развивать местную инфраструктуры, заключил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы».