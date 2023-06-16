Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы»

Владимир Путин заявил, что тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает обороты

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Что происходит с данной отраслью?

Президент России Владимир Путин заявил о том, что тенденция к отказу от нефтегазовой «иглы» только набирает оборот. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: „Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы“? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот», — сказал Путин.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

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