Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму

Путин: инфляция в России составляет 2,9% и близка к историческому минимуму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Заявления главы государства были встречены бурными аплодисментами зала.

Президент России Владимир Путин заявил в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме, что в России снижается инфляция и безработица.

«Первое — мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальное значение безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в Еврозоне, и в других регионах, близка к историческому минимуму, составляет 2,9%», — подчеркнул Путин.

По его словам, безработица в России составляет 3,3 процента, она никогда не была такой низкой.

После этих слов зал зааплодировал.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

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