«Увлекательные разговоры»: Дима Билан впервые показал крестника
Певец Дима Билан впервые показал восьмилетнего крестника Сашу
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Оказывается, у артиста не один крестный сын, чему удивились его поклонники.
Певец Дима Билан впервые показал публике сына. Правда, не родного, а крестного. И речь вовсе не о наследнике Яны Рудковской и Евгения Плющенко: оказалось, что у артиста есть еще один крестник — тоже по имени Саша.
«Обеденная прогулка с крестником Сашей, увлекательные разговоры и богатый на смыслы русский язык», — подписал он видео в личном блоге.
На кадрах рядом с Биланом идет светловолосый мальчик в очках и шляпе, за спиной у него находится рюкзак. Известно, что Саше восемь лет, но кто является его родителями, Билан раскрывать не стал.
Подписчики тут же стали интересоваться, сколько у знаменитости крестников.
«Сколько у вас крестных детей? Больше сыновей или дочек?»
«Оказывается у вас крестников много… Это круто!»
«Веселый и интересный у вас ребенок, ваш крестник Саша. Так смотреть на вас приятно!» — написали подписчики звезды.
Родных детей у звезды нет — за 41 год он не обзавелся семьей, хотя серьезные отношения были.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Билан уже два года ходит к психологу.