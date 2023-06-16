Рома Желудь в слезах сообщил о смерти мамы от рака: «Она год лечилась»

Фото: Telegram / СТОПТУСОВКА!

Блогер записал целую серию видео о своей боли из-за утраты матери. В одном из них он решил сходить в спортзал и порадовался покупке люксовой иномарки. А еще открыл сбор средств на похороны.

Российский видеоблогер и певец Рома Желудь потерял маму — она умерла от рака. Об этом он сообщил в личном блоге, где также опубликовал видео, на котором плачет и показывает архивную фотографию матери.

«Такого депресняка у меня давно не было», — подписал ролик блогер.

На кадрах он ничего не говорит и только всхлипывает. При этом 27-летний певец не скрывает слез.

«Она год лечилась»

Другое видео появилось на YouTube-канале знаменитости. Там молодой человек рассказал, что его мама до последнего дня пыталась одержать победу в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Она год лечилась. Это было очень страшно. После химиотерапии люди плохо себя чувствуют, я не хотел, чтобы она второй раз все проходила… Примерно два месяца назад у нее начались проблемы с печенью. Мама боролась за жизнь, но я представлял, как она устала ходить по врачам», — поведал Рома Желудь.

«Радует, что у меня есть новая машина»

После этого блогер снова вышел на связь с подписчиками и выглядел уже немного лучше. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку и пообещал продолжить жить ради матери. И сразу же в этом преуспел — порадовался наличию у него новой люксовой иномарки и решил сходить в спортзал.

«Просто первый день, мне очень тяжело. Я сейчас поеду к родным. Это на самом деле очень тяжело. Ох, боже, какой ****** (ужас. — Прим. ред.). Но меня радует, конечно, что у меня есть новая машина. Надо как-то отвлекаться. Может быть, в спортзал сходить, я не знаю. Ну как-то надо же жить дальше», — рассказал о своем плане на день Рома Желудь.

Также блогер дал понять, что у него есть трудности с деньгами. Для похорон матери он объявил сбор средств. Как этот поступок может сочетаться с наличием дорогого автомобиля, Рома Желудь не пояснил.

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