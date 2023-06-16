Охлаждайтесь правильно: чем опасны холодные напитки в жару

Врач Павлова: чтобы легче перенести жару, можно намочить платок и накинуть его на шею

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Многие люди прибегают к различным методам в такую погоду, в том числе ледяной душ. Насколько они безопасны?

В столицу пришла долгожданная теплая погода, но для многих горожан это не повод для радости, а настоящая мука. О том, как пережить жару в мегаполисе, издание KP.RU узнало у эндокринолога, автора бестселлера «Обман веществ» Зухру Павлову.

Почему человек может плохо переносить жару?

Любое отклонение погоды от климатической нормы — это стресс для организма. Условно говоря, в июне норма — это не выше 22-24 градусов тепла.

Сейчас на солнце столбики термометров достигают отметки в 29-30 градусов. Если у человека кружится голова и скачет давление от таких показателей, то это повод обратиться к врачу, обследоваться на наличие проблем сердечно-сосудистой системы.

Если есть ощущение, что воздуха не хватает, то кроме сосудов следует проверить и органы дыхания. Если же в жару фиксируется избыточное потоотделение, то это может сигнализировать о наличии недуга, связанного с мочевыделительной системой и почками. В таком случае следует обратиться за консультацией к нефрологу, дерматологу, эндокринологу.

Как бороться с тошнотой в жару?

Хороший способ справиться с «дурным» состоянием — намочить платок и накинуть его на шею. Также следует носить с собой небольшой пульверизатор, чтобы обрызгивать лицо или внутреннюю сторону рук. И, конечно, пить много воды. Также стоит уделить внимание и выбору одежды из светлых тонов легкой ткани.

Сколько жидкости пить в жару?

Пить нужно не менее двух литров воды в день, обычно тело само подает сигналы о жажде. Вода должна быть комнатной температуры, а еще лучше, если 35-40 градусов. Так организм максимально насыщается.

Если потреблять холодную воду, то можно спровоцировать заболевания лор-органов, поскольку в жару организм работает с большими нагрузками, его иммунитет напряжен.

Как справиться с отеками?

Отеки при жаре сигнализируют о нехватке воды: тело активно потеет, человек дышит через рот, что также способствует потере влаги. Если при таком раскладе еще и мало пьет, то организм самостоятельно начинает активно запасать воду в межклеточном пространстве. Таким образом и возникают отеки. Чтобы их не было, следует потреблять жидкость в том количестве, которое покрывает расходы не только на обменные процессы, но и на терморегуляцию.

Можно ли пить в жару чай и кофе?

Эти напитки следует потреблять прохладными, но не более одной-двух порций в день.

«Когда жарко и душно, немножко прохладной бодрости не повредит. Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут», — отметила врач.

Поможет ли прохладный душ пережить жару?

Если нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то прохладный душ окажет спасительный эффект. Но есть и риски.

«Известны случаи, когда холодный душ провоцировал спазмы сосудов, вызывая инсульт или инфаркт, когда пациентов не удавалось спасти… Поэтому вода должна быть именно прохладной, то есть чуть теплой», — заключила врач.

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