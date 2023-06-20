Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»

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Автор пьесы Олег Антонов написал произведение 30 лет назад специально для Табакерки, спустя годы Владимир Машков вернул постановку, дав ей второе дыхание.

В Московском театре Олега Табакова прошла премьера постановки «Смертельный номер». Впервые спектакль был поставлен Владимиром Машковым в 1994 году. Автор пьесы Олег Антонов написал произведение специально для Табакерки. Постановка получила театральную премию «Хрустальная Турандот» сразу в двух категориях: «За лучший спектакль» и «За лучшее художественное оформление». Спустя 30 лет постановка вновь появилась на сцене, получив второе дыхание.

«Скорость жизни, конечно, изменилась, но я думаю, что какие-то базовые вещи никуда не делись. И через 30 лет они не изменились, и через 50 лет они не изменятся. Меняются какие-то вводные предлагаемые обстоятельства, а люди как существа, мне кажется, мало меняются. Именно поэтому и возникло это желание сделать спектакль спустя 30 лет», — эксклюзивно отметил Олег Антонов в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По сюжету главный герой Клоун во время репетиции своего лучшего номера срывается и падает на манеж. Из облака пыли появляется четыре составляющих личности героя, четыре части его души — Рыжий, Белый, Черный и Длинный — кардинально разные по характерам и присущим качествам клоуны. Обретя долгожданную свободу, каждый из них желает занять место погибшего артиста. А за место под солнцем надо бороться, поэтому герои готовы пойти на все, чтобы добиться победы.

«Если говорить об искусстве цирка, о клоуне, почему и взята эта фигура. Когда он один на сцене и действительно может пройти по всей поляне чувств, то, конечно, это высшее состояние артиста. <…> Поэтому и взяты такие предлагаемые обстоятельства — острые», — подметил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Исполнитель Рыжего Владислав Миллер признался, что для всех актеров работа в «Смертельном номере» стала подарком. Символично, что практически 30 лет назад его героя играл Андрей Панин, который, как поделился сам Миллер, родился с ним в один день — 28 мая.

«Я это узнал во время репетиций „Смертельного номера“. <…> Это добавило мне вдохновения», — признался актер.

По типу темперамента Рыжий является сангвинником, персонаж легко относится к неудачам и возникшим трудностям, а его энергичность и непрекращающийся оптимизм не дают ему впасть в отчаяние. Владислав Миллер подметил, что спектакль 30-летней давности стал образцом для все артистов во время репетиций, тем не менее, важно понимать, что нынешний актерский состав состоит из других людей, ускорилось время, поэтому и сама постановка будет не похожей.

Клоун Белый отражает меланхолический тип темперамента. По признанию исполнителя роли Артура Касимова, именно через его персонажа передается глубинный смысл всей истории.

«Из всех типов он самый слабый. <…> Я сначала расстроился, думаю, почему мой слабый? И конечно, потом уже понимаешь, что это абсолютно не так. Этот человек, если надо, и в морду сможет дать, и ответить, и за себя постоять. <…> Этот тип отвечает за такую тонкую, трогательную составляющую человека, за любовь, за страсть», — отметил актер.

Исполнитель роли Черного Севастьян Смышников убежден, что его герой является движущей силой постановки, он очень решителен и постоянно хочет быть первым. При создании своего персонажа актер обратился к своему спортивному пришлому, ведь именно спортсменам присущи эти качества.

«Прежде всего это тип характера — холерик. Человек, который легко взрывается, легко делает первый шаг. Единственное, он особо не думает про последствия. <…> Холерик сразу идет вперед. Для меня это красота, огнеопасность, что собственно у него и происходит. Все время у него взрывы», — считает Севастьян Смышников.

Владислав Наумов, играющего Длинного, отметил, что до его персонажа доходит информация чуть дольше, чем до остальных. Героя можно отнести к флегматическому типу темперамента.

«Обрабатывая эту информацию, он находит какие-то выходы, с одной стороны, непредсказуемые, а с другой стороны, логические выходы из ситуации», — отметил актер.

Своего персонажа Наумов сравнил с носом корабля, который все пытается уравновесить.

Постановщик иллюзионных фокусов, Михаил Цителашвили, который имеет за своими плечами более 30 выпущенных спектаклей, признался, что ни один из них не наполнялся таким количеством иллюзионных эффектов, как постановка «Смертельный номер». Количество финальных трюков могло превысить отметки в 50.

«Это невероятный спектакль, в следующем году ему будет 30 лет. 30 лет тому назад иллюзионными спецэффектами занимался наш отец — мой и моего брата, с которым мы вместе ставим трюки», — рассказал Михаил Цителашвили.

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