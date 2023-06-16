«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

В Москве из-за жары объявили второй по силе — оранжевый уровень опасности

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Спасатели рекомендуют не перегреваться на солнце и носить головные уборы.

В Москве объявили предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности. В городе жара, днем — до 30 градусов.

Спасатели рекомендуют не перегреваться на солнце, пить побольше воды и носить головные уборы. На выходных лето останется в городе: будет по-прежнему тепло, немного облачно, но без дождей.

Примерно такая же погода — в Петербурге, сейчас там 27 градусов. В ближайшие дни будет только жарче — температура перешагнет 30-градусную отметку.