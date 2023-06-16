В Ивано-Франковске на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

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За уклонение от призыва — административная и уголовная ответственность.

В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщают украинские издания.

По последней информации, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в этой области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.

«За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не появляющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Также в статье упоминается, что предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить технику в сроки.

До этого стало известно о том, что сотрудники военкоматов в подконтрольной Украине части Херсонской области придумали новый способ пополнять ряды ВСУ. Они хватают мужчин прямо из очередей за гуманитарной помощью.

Вообще, мобилизация на Украине сопровождается множеством нарушений. Так, 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. В Черкассах принудительная мобилизация сопровождалась насилием: сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью.