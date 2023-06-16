Гендиректор НМГ рассказала о востребованности мультфильмов в России

Фото, видео: Кадр из мультфильма «Три кота»; 5-tv.ru

Одна из ключевых задач форума в этом году — привлечение инвестиций в российские регионы.

Сегодня — главный день Петербургского экономического форума (ПМЭФ — 2023). Уже совсем скоро президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии. Ожидается, что президент даст детальную оценку состояния российской экономиики. Обозначит перспективы ее развития. Несмотря на санкции, наша страна успешно справляется с давлением. Находит новые рынки сбыта и партнеров за рубежом. Например, в Петербург приехали делегации из 130 стран мира. А сумма контрактов должна превысить шесть триллионов рублей.

Одна из ключевых задач форума в этом году — привлечение инвестиций в российские регионы. Каждая область, край, республика должны презентовать себя не только на федеральном уровне, но и перед зарубежными компаниями. Насколько успешно губернаторы справились с этой задачей — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Завтрак на форуме начинается не просто с кофе. Традиционно перед пленарной сессией «Сбер» собирает главных участников. В этот раз за столом — большая часть кабмина и половина губернаторского сектора. Бизнес в новых реалиях находит их работу успешной. Экономика выстояла, страна справилась с инфляцией. Правительство в ответ призывает активнее кредитовать государственные проекты.

«Когда на стендах Петербургского экономического появляются вот такие стойки для подписания документов, это значит закипела настоящая работа. Все соглашения о сотрудничестве, договоры, подписываются именно в таких условиях. И то, насколько эти стойки заняты, говорит об эффективности форума», — отмечает Лазуренко.

У губернаторского корпуса здесь — нескончаемая вахта. Особое внимание к новым российским регионам. Нам предстоит открыть их заново.

«У нас машиностроительные предприятия, которые мало знает сегодня Россия, потому что за 30 лет ну много чего забылось, а на самом деле тот же Мелитополь — это город машиностроителей, это город, в котором выпускался мотор для Таврии. Мы будем восстанавливать этот потенциал для реализации продукции на рынке России», — говорит врио губернатора Евгений Балицкий.

Больше года Россия живет в новых экономических условиях. Путь внешним инвесторам закрыли западные санкции. Вот только интерес к масштабным проектам по всей стране не угас. Даже наоборот.

«Мы увидели рост объема инвестиций. Сегодня ориентир прошлого года — это ориентир для задач текущего года, потому что динамика состоялась. Кроме этого, приятно отметить, что импортозамещение становится реальностью», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Поэтому ростовский губернатор прямо на форуме открывает часть новой магистрали. Глава Тверской области рассказывает о только что отстроенном кластере, где могут собрать от телефона до моноблока.

«Вместе с победой в СВО, я уверен, что наша страна получит уже и большую долю, и победу на технологическом рынке, потому что мы уже будем совершенно другими, мы уже будем с большим объемом добавленной стоимости на наши продукции», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

О новых реалиях много говорят и на сессиях. Одна из них собирает ведущих производителей медиа-контента. Отрасль, которая переживает не только геополитические трансформации. В борьбе за внимание зрителя сегодня приходится бороться даже с маркетплейсами. Но российский лидер в производстве контента — «Национальная медиа группа» — не забывает при этом о социальной миссии.

«Когда ты производишь контент не для одной возрастной аудитории, а когда тебе нужно, чтобы вся семья могла смотреть вместе. Это очень объединяет. Плюс, конечно, это сложная история. Но мне кажется, такого контента тоже мало, его хочется видеть гораздо больше», — говорит гендиректор холдинга «Национальная медиа группа» Светлана Баланова.

Именно такие сериалы, мультфильмы и шоу дарит своим зрителям семейство каналов НМГ, сохраняя основы культуры и традиций. Сегодня все это тоже приходится отстаивать перед так называемыми ценностями Запада. Об этом говорили на еще одной сессии ПМЭФ.

«Больше 70% опрошенных родителей говорят о том, что мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать именно в традиционных ценностях. Такой контент, снятый талантливо, сделанный ярко — очень востребован зрителями, это обычно очень коммерчески успешные проекты», — отмечает Светлана Баланова.

Такая же картина — в российском спорте. Те, кто ограничивал допуск наших атлетов к международным соревнованиям, вряд ли ожидал, что так они развивают отечественный спорт, говорит в эксклюзивном интервью «Известиям» глава минспорта.

«Самое главное — мы создали конкурентную среду внутри РФ, что содействует нашей национальной системе спорта. При этом все соревнования, которые мы проводим, мы не презентуем, как некую альтернативу или как в противовес международному календарю», — говорит глава ведомства Олег Матыцин.

На финишную прямую выходит и Петербургский экономический. До пленарной сессии с участием президента и его высоких гостей осталось несколько часов. После этого подведут и финансовые итоги.