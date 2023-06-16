«На горизонте трех лет»: в России исчезнут расчеты по Visa и Masterсard

Центробанк: в РФ почти исчезнут расчеты по Visa и Mastercard в течение трех лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Все больше жителей страны отдают предпочтение российским платежным решениям.

В ближайшие три года в России полностью исчезнут платежные системы Visa и Masterсard. Об этом сообщила первый заместитель представителя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице.

По словам Скоробогатовой, расчетов с помощью данных систем становится все меньше. Ожидается, что скоро россияне практически полностью откажутся от оплаты с помощью Visa и Masterсard.

«Я думаю, на горизонте трех лет», — оценила она ситуацию в стране.

Зампред ЦБ отметила, что жители страны переходят на российские платежные решения и используют их для расчетов внутри РФ. По ее словам, тенденция будет набирать обороты.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. На 16 июня запланировано пленарное заседание с участием главы РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ.