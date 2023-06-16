Число погибших после трагедии на Каховской ГЭС выросло до 25

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С подтопленных территорий ниже по течению Днепра были эвакуированы почти восемь тысяч жителей.

Число жертв разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 25 человек. Кроме того, 17 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом агентству РИА Новости сообщил врио губернатора пострадавшего региона Владимир Сальдо.

«Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», — прокомментировал он.

По его словам, о судьбе пропавших ничего не известно. Сотрудники специальных служб и военные активно занимаются их поисками, однако пока мероприятия безуспешны.

Накануне Сольдо рассказал, что из затопленных районов Херсонской области были вывезены порядка восьми тысячи людей. Так, 1,9 тысячи из числа эвакуированных находятся в пунктах временно размещения.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен украинской стороной ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Власти заявили, что ГЭС подлежит восстановлению, но на это потребуется 200 миллиардов рублей. Кроме того, к ремонтным работам можно будет приступить лишь после завершения боевых действий — работать под огнем ВСУ нецелесообразно.

Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси оценила ситуацию на Запорожской АЭС после разрушения плотины Каховской ГЭС.