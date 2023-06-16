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Сегодня — главный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке с речью выступит президент России.

Ожидается, что во время пленарной сессии в рамках ПМЭФ Владимир Путин даст детальную оценку отечественной экономике за год и обозначит основные перспективы ее развития. В правительстве неоднократно отмечали — несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша страна динамично развивалась. Одна из ключевых тем форума — привлечение финансирования в российские регионы. Каждый из них должен презентовать себя не только на федеральном уровне, но перед зарубежными инвесторами. Насколько успешно справились губернаторы с этой задачей во второй день работы ПМЭФ, расскажет наш корреспондент Алексей Лазуренко.

«Когда на стендах ПМЭФ появляются вот такие стойки для подписания документов, это значит закипела настоящая работа. Все соглашения о сотрудничестве, договоры, подписываются именно в таких условиях. И то, насколько эти стойки заняты, говорит об эффективности форума», — рассказывает журналист.

У губернаторского корпуса здесь нескончаемая вахта. Особое внимание — к новым российским регионам. Нам предстоит открыть их заново.

«У нас машиностроительные предприятия, которые мало знает сегодня Россия. Потому что за 30 лет много чего забылось. А на самом деле тот же Мелитополь — это город машиностроителей. Это город, в котором выпускался мотор для „Таврии“. Мы будем восстанавливать этот потенциал для реализации продукции на рынке России», — рассказывает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Больше года Россия живет в новых экономических условиях. Путь внешним инвесторам закрыли западные санкции. Вот только интерес к масштабным проектам по всей стране не угас. Даже наоборот.

«Мы увидели рост объема инвестиций. Сегодня ориентир прошлого года — ориентир для задач текущего года, потому что динамика состоялась. Кроме этого, приятно отметить, что импортозамещения становится реальностью», — рассказывает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Поэтому ростовский губернатор прямо на форуме открывает часть новой магистрали. Глава Тверской области рассказывает о только что отстроенном кластере, где могут собрать от телефона до моноблока.

«Вместе с победой в СВО, я уверен, что наша страна получит уже и большую долю и победу на технологическом рынке, потому что мы уже будем совершенно другими мы уже будем с большим объемом добавленной стоимости на наши продукции», — рассказывает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

О новых реалиях много говорят и на сессиях. Одна из них собирает ведущих производителей медиа-контента. Отрасль, которая переживает не только геополитические трансформации. В борьбе за внимание зрителя сегодня приходится бороться даже с маркетплейсами. Но российский лидер в производстве контента — Национальная Медиа Группа — не забывает при этом о социальной миссии.

«Когда ты производишь контент ни для одной возрастной аудитории. А когда тебе нужно, чтобы вся семья могла смотреть вместе. Это и объединяюще очень. Это сложная история, но вот, мне кажется, такого контента тоже мало, его хочется видеть гораздо больше», — рассказывает генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Видеть больше могут теперь и российские любители спорта. Те, кто ограничивал допуск наших атлетов к международным соревнованиям, вряд ли ожидал, что так они развивают отечественный спорт, говорит в эксклюзивном интервью «Известиям» глава Минспорта.

«Самое главное, что мы создали конкурентную среду внутри РФ, что содействует нашей национальной системе спорта. При этом все соревнования, которые мы проводим, мы не презентуем, как некую альтернативу или как в противовес международному календарю», — рассказывает министр спорта РФ Олег Матыцин.

И в этом тоже помогает инициатива на местах. На форуме «Столото» продлевает соглашение о стратегической поддержке комплекса ГТО. Благодаря этому сотрудничеству, например, в столице вырос уникальный комплекс на Воробьевых горах. Центр посетили уже 24 тысячи человек.

«Для Столото это партнерство очень важно, потому что исторически государственные лотереи являются источником финансирования важнейших для страны проектов, в том числе связанных со спортом. Для Столото спорт — это часть ДНК. В рамках этого партнерства мы поддержали открытие центра ГТО в Москве», — заметила директор по спонсорству и КСО S8 Capital Оксана Тубман.

На финишную прямую выходит и Петербургский экономический. Сегодня — пленарная сессия с участием президента и его высоких гостей. Потом — подведут и финансовые итоги.