«Расправа над мирным населением»: Рогов заявил о тревожной обстановке в Запорожье
Рогов заявил о тревожной обстановке из-за репрессий в подконтрольном Киеву Запорожье
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Онищенко
По его словам, всех объявляют шпионами.
Во временно подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. Об этом рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, там проводятся облавы и репрессии.
«Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами… Идет расправа над мирным населением», — заявил Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
РФ продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.