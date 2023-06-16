«Расправа над мирным населением»: Рогов заявил о тревожной обстановке в Запорожье

Рогов заявил о тревожной обстановке из-за репрессий в подконтрольном Киеву Запорожье

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По его словам, всех объявляют шпионами.

Во временно подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. Об этом рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, там проводятся облавы и репрессии.

«Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами… Идет расправа над мирным населением», — заявил Рогов.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.