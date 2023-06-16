«Меняет жизнь»: как новое имя и фамилия влияют на судьбу человека

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Новый числовой код может просто-напросто может не подходить, но почему?

Часто люди задаются вопросом, меняется ли судьба после смены имени и фамилии. Для женщин это является обычной вещью после вступления в брак, однако многие делают это для избавления от воспоминаний и начала новой жизни.

5-tv.ru спросил у нумеролога и основательницы школы «Нейронумерология» Дарьи Колеговой, влияет ли смена имени и фамилии на судьбу человека. Она пояснила, что буквы в наших именах имеют определенный числовой код.

«Когда мы меняем фамилию, то это очень сильно меняет нашу жизнь», — утверждает эксперт.

У многих представительниц прекрасного пола жизнь кардинально меняется после свадьбы.

«При смене фамилии можно поменять свою жизнь как в лучшую сторону, так и в худшую. Почему так происходит? Это связано с тем, что новый числовой код просто напросто может не подходить», — говорит специалист.

Для чего многие звезды российской эстрады берут псевдонимы? Колегова уверена, что таким образом они корректируют свою судьбу, ведь с родными инициалами они были абсолютно неизвестны, но, поменяв имя, смогли «взлететь».

«Это означает то, что никнейм их очень сильно усилил и добавил тех качеств, которых в данном человеке не хватало», — комментирует нумеролог.

При смене имени для начала следует рассчитать матрицу по новым данным и посмотреть, какие числовые вибрации можно приобрести. Чтобы сделать это, необходима таблица соответствия букв и цифр для расчета нумерологического кода фамилии.

Под каждой буквой есть цифра, которую нужно будет складывать до тех пор, пока не получится число. Его необходимо привести к однозначному значению, то есть приплюсовать две цифры между собой.

Таблица для расчета нумерологического кода. 5-tv.ru

Что значит каждая цифра и как она соотносится с буквами фамилии:

Единица говорит о том, что человеку нужно найти такого партнера, который будет близок ему по ментальному духу, иначе жизненные горизонты останутся закрытыми.

Двойка дает самостоятельность. Каждый выбор субъекта должен быть обдуманным и взвешенным. Если он дает кому-то право решать за него, то этим он ломает свою жизнь.

Смысл жизни тройки — в сопротивлении неблагоприятным обстоятельствам и факторам. Все, что дается «без боя», кажется ему скучным и неинтересным.

Четверка может влиять как положительно, так и отрицательно. Если человек делает правильный выбор, то получает все необходимые возможности для реализации. При неправильном решении судьба не будет пускать его вперед и начнет возвращать его в ситуацию с роковой ошибкой, чтобы все исправить.

Человек-пятерка наделен неограниченной свободой, здесь каждый волен сам выбирать свой путь. Первый вариант — это духовное развитие, познание мира, а второй — попадание в плен собственной гордыни. В таком случае человека ждет жестокое наказание, пока он не поймет свою ошибку.

Шестерка означает, что человек будет обладателем защиты, которую заработал кто-то из его родственников. Ему будет все даваться без особых усилий. Однако такой соблазнительный и легкий путь может подразумевать и негативные последствия, когда человек отвыкает от профессиональной работы и работы над собой — тогда наступает деградация личности.

Семерка говорит о том, что личность работает с большим объемом информации, поэтому ее ждет нелегкий путь самосовершенствования. Что может сделать каждый — так это приобрести веру для отречения от зла.

Восьмерка свидетельствует о том, что на человеке лежит большая ответственность за все деяния, поскольку от них зависит жизнь других людей. Каждое решение должно быть взвешенным и обдуманным.

Девятка означает то, что ее обладатель вынужден постоянно меняться как личность: его, в частности, ждут тяжелые и разнообразные испытания. Главная задача человека — достойно пройти этот путь.

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