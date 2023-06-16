«До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление

WP: Киев не мог откладывать контрнаступление из-за желания достичь успехов до начала зимы

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Украина вынуждена показывать Западу возможность противостоять России. Однако успехов пока нет.

Украинская сторона не могла более откладывать начало анонсированного контрнаступления из-за желания добиться хоть каких-то успехов на поле боя до начала зимы и холодов. Киевскому режиму было важно доказать свои возможности Западу. Таким мнением в статье для Washington Post поделились обозреватели Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.

По данным журналистов, киевские власти объективно ожидают больших потерь среди живой силы ВСУ и техники, но были вынуждены развязать операцию, чтобы доказать западным «спонсорам» свою способность противостоять России.

«По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — подчеркивается в материале.

Глава РФ Владимир Путин ранее подтвердил начало украинского наступления в зоне СВО. По его словам, оно перешло в активную фазу 4 июня. Он также заверил, что ВС РФ удается эффективно отражать атаки противника. Путин накануне отметил, что ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин с начала контрнаступления, что составляет 25-30% от общего числа поставленной Западом техники.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ при наступлении на донецком направлении.