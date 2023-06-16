Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

ПМЭФ отличается от западных экономических и политических конференций ровно противоположной идеологией, отметила дипломат.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе превратился в «междусобойчик» для защиты интересов «золотого миллиарда». Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если возьмете Давос, вы увидите, что это бесконечные междусобойчики, относительно того, как оградить интересы „золотого миллиарда“ от всего остального мира, как сделать так, чтобы остальной мир обслуживал „золотой миллиард“. Или, например, используя диковатую фразу главного евродипломата Борреля, как обеспечить потребности прекрасного сада за счет диких джунглей», — сказала дипломат.

По ее словам, принципиально другую цель преследует ПМЭФ. Это площадка не для проведения «разделительных линий» или сегментации «хороших» и «плохих», а для объединения и поиска точек соприкосновения.

«Ровно противоположная идеология заложена в ПМЭФ. А почему? Потому что это идеология нашей страны, нашей внешней политики, наших международных отношений — объединение, равенство возможностей, поиск точек соприкосновения при многообразии. Поэтому, конечно, именно эта идеология сейчас прокладывает себе путь в мире. Это битва! Битва подходов, битва философий, битва за будущее», — отметила Захарова.

XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня и продлится до 17 июня. Выступление президента России Владимира Путина в рамках мероприятия намечено на 16 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности участия главы государства в пленарном заседании форума.