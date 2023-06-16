Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Полины из Барнаула

Фото, видео: 5-tv.ru

Мышцы девочки из-за ДЦП находятся в постоянном напряжении.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю шестилетней Полины из Барнаула.

У девочки ДЦП и ее мозг посылает в тело слишком сильные импульсы. Гораздо сильнее тех, что мышцы способны воспринимать. В результате ноги девочки в постоянном напряжении. Для лечения требуется операция и реабилитация, которые стоят один миллион тридцать тысяч рублей.

И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили два миллиона 480 тысяч 818 рублей. Большое вам спасибо!