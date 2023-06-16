«Можно миксовать»: ждать ли россиянам шестидневки?

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Трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график.

Минтруд не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова.

По его словам, российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками, поэтому шестидневки не будет.

«По соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — заявил Котяков.

До этого стало известно, что большая часть работодателей (81%) согласны с тем, что рабочую неделю следует сократить с пяти до четырех дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как большинство работодателей поддержали введение четырехдневки в РФ.