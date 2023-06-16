Иностранный сухогруз горит у берегов Приморья

Фото, видео: www.globallookpress.com / citynewstv;Telegram / mchs_vdk; 5-tv.ru

Пострадали два человека.

Сухогруз под иностранным флагом горит у берегов Приморского края. На борту 24 человека, двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«В акватории Японского моря, в 85 километрах южнее от города Находка, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — заявил замначальника ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Богдан Майборода.

Судно следовало из Китая в порт Восточный. К месту направлено поисково-спасательные судна. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС. По данным ведомства, пострадавшие эвакуированы и доставляются на берег.

Причины произошедшего выясняются.

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