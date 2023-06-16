Уголовное дело возбуждено после смерти подростка, отдыхавшего в лагере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

У ребенка обнаружили стрептококковую инфекцию. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В Нижнем Новгороде следователи разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего подростка в летнем лагере «Золотой колос». Предварительно, причиной трагедии стало отравление. У мальчика больше суток держалась высокая температура, затем началась рвота. По словам родственников погибшего, вожатые, несмотря на недомогание ребенка, долго не обращались к медикам.

«Медсестры не звонили, он сам позвонил. Сказал — мне так плохо, у меня все болит голова», — рассказывает мать погибшего мальчика.

Женщина, по ее словам, сразу поехала забирать сына. В это же время сотрудники лагеря сообщили ей, что ребенка в тяжелом состоянии везут в больницу. Когда он оказался в руках врачей, они уже были бессильны — в стационаре мальчик умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, причиной стала стрептококковая инфекция. Эпидемиологи проводят проверку в лагере, откуда привезли подростка. Оказалось, что там несколько детей жаловались на плохое самочувствие. За их здоровьем пристально следят медики.

Еще несколько случаев кишечной инфекции зафиксированы в другом нижегородском лагере. В связи с этим по поручению властей региона в детских оздоровительных организациях области проведут внеплановую проверку.