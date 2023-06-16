Бегут врассыпную: российские бойцы выбивают боевиков ВСУ с позиций под Кременной

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Российские бойцы пресекают все попытки ВСУ атаковать.

Очередная вылазка бронегрупп ВСУ была замечена на северском направлении. Там, а еще на флангах возле Кременной противник регулярно идет в атаку, бросая все новые и новые силы. Порой дело и до стрелковых боев доходит, но чаще все заканчивается еще на подступах — отрабатывает гаубичная артиллерия и беспилотники. Наш корреспондент Денис Кулага увидел весь процесс.

На флангах Кременной и Северска замечена сверх активность вражеских беспилотников. На время личный состав прекращает любое передвижение по местности.

«Сейчас мы слышим, как завязался рядом стрелковый бой. Сложно предположить, что именно происходит. Потому что нам в ту местность сейчас нельзя. Но судя по всему, либо это отражение атаки, либо пытаются сбить вражеский беспилотник», — рассказывает журналист.

При этом, несмотря на опасность, расчеты наших гаубичных батарей всегда на боевом посту. На северском направление намечена очередная вылазка бронегруппы ВСУ. Бить надо незамедлительно. Одной бронированной машине удается уйти, удар настегает идущую рядом технику.

Боекомплект рванул незамедлительно. Шансов на спасение нет. Точно также, как и у сгоревшей по соседству техники ВСУ тремя днями ранее. Если обнаружен брошенный танк, его выводят из строя сбросом гранаты. При этом заказы на работу артиллерии поступают бесконечно.

«Нащупали цель наши артиллеристы, и сейчас просто снаряд за снарядом летят туда, к линии соприкосновения», — рассказывает журналист.

Уникальные кадры — один снаряд и точное попадание по схрону с БК. Следом еще серия ударов — огневая точка полностью обезврежена. Выжившие врассыпную — им вдогонку летят уже мины.

Огневая инициатива сразу на двух флангах полностью в руках наших бойцов. Там, где вскрываются хорошо замаскированные позиции, в бой вступает крупный калибр. Так, в лесах Кременной после обнаружения взвода радиоэлектронной борьбы ВСУ точечно и методично выбито и укрепление, и техника противника.

Смена расчетов — ежедневная. Пока одни продолжают дежурство, другие вспоминают маленькие радости гражданской жизни.