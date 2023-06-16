В Курске горит склад для хранения пуха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; МЧС РФ; 5-tv.ru

Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

На территории склада для хранения пуха вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу в 02:29. В тушении задействовано более 40 человек и десяти единиц техники. По последним данным, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Несколько дней назад крупный пожар произошел в Казани. Возгорание началось в одной из квартир жилого дома, после огонь охватил крышу пятиэтажки. Из здания самостоятельно выбрали более 100 человек. Как рассказывал 5-tv.ru, пожарные также спасли из огненной ловушки двух маломобильных жильцов. По последним данным, пострадавших не было.