В России инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Успешно реализуются 60% различных проектов.

Россия прошла пандемийный кризис и преодолела санкционные ограничения. Об этом в рамках ПМЭФ заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Согласно последним опросам, в России сохраняется высокий уровень инвестиционной активности. Без изменений реализуется 60% инвестиционных проектов.

«И это — несмотря на то, что поменялись условия из-за санкций, логистических проблем, связанных с уходом поставщиков с российского рынка», — отметил Шохин.

Успешным минувший год назвал и Игорь Шувалов, председатель ВЭБ. РФ. Он подчеркнул, что система продолжает базироваться на принципах нормального развития бизнеса.

«Мы ни от кого не слышали, что отходим от основ рыночной экономики. Об этом говорят и Президент, и правительство. Доверие должно строиться вокруг нового понимания наших целей», — отметил Шувалов.

В свою очередь, Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области, отметил, что фактором конкурентоспособности всего бизнеса является доверие между государством и предпринимателем. Он заявил, что в области созданы все условия для подобного взаимодействия.

Одним из таких интересных проектов является так называемая инвестиционная карта. Она позволяет оценить различные лоты в разных областях экономики. С ее помощью предприниматель сможет оценить, насколько выгодно вкладываться в то или иное дело.

Сценарий США не оправдался: как на ПМЭФ обсуждали будущее России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о хорошей динамике импорта в РФ.