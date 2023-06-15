В рамках ПМЭФ стартовал турнир по кикбоксингу за кубок стран ШОС

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Уникальный экономический форум сопровождается не менее уникальным спортивным поединком.

Экономический форум в Петербурге вышел на новый спортивный уровень. Сегодня в его рамках проходит турнир по кикбоксингу. Участники борются за кубок стран Шанхайской организации сотрудничества.

В главном противостоянии вечера - звезда российского кикбоксинга Владислав Туйнов. Он встречается с опытным Хафен Таном из Китая.

Всего состоится десять боев с участием спортсменов из России, КНР, Индии, Ирана и бывших советских республик, входящих в ШОС.